Este es el horóscopo de este miércoles 10 de diciembre 2025

ARIES 21/03 - 21/04: Las energías de este día invitan a la indulgencia y vanidad. Tiendes a apoyarte demasiado en los demás sin ofrecer nada a cambio.

TAURO 22/04 - 21/05: Deberás hacer esa llamada telefónica que tanto has meditado. Esa persona está esperando que te decidas pronto.

GÉMINIS 22/05 - 21/06: No puedes tomar decisiones que afectarán notablemente tu futuro de manera indiferente, o todo tu esfuerzo se irá por el drenaje.

CÁNCER 22/06 - 21/07: La llegada de mejores tiempos te impulsará la necesidad de verte bien y saludable, por lo que una dieta no te vendría mal.

LEO 22/07 - 21/08: Tienes todas las energías para avanzar y ser ganador. No dependerás de los demás como ocurre habitualmente. Sorpresa gratificante.

VIRGO 22/08 - 21/09: Tendencia a eliminar hábitos nocivos, que será provechosa y dará a tu vida una dimensión diferente. Se aconsejan los deportes.

LIBRA (22/09 - 21/10): Las actividades mentales exigentes te agotarán, mejor distiende tu mente con lecturas agradables. Harás un viaje muy interesante.

ESCORPIO (22/10 - 22/11): Quieres obtener de la vida

algo más y lo conseguirás. Todas las metas que te impongas serán alcanzadas sin esfuerzo.

SAGITARIO (23/11 - 21/12): Hoy sentirás cierto malestar,

tenderás a la nostalgia repasando aquellas vivencias que no han sido demasiado afortunadas en tu vida.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01): No estarás dispuesto a prescindir de tus amigos. Incluso terminarás el año proponiéndole a tu mejor amigo que sea tu socio.

ACUARIO (22/01 - 21/02): Tú estás con la mente receptiva y abierta a nuevos pensamientos. Tu generosidad alcanza a grupos y organizaciones.

PISCIS (22/02 - 21/03): Encontrarás las palabras justas para decir y te mostrarás especialmente encantador. Posibilidad de recibir una agradable sorpresa.