El horóscopo de este viernes 13 de febrero del 2026

ARIES (21/03 – 21/04)

Busca dejar un poco el ritmo frenético de responsabilidad, des de lado y date un momento para alguna actividad de ocio.

TAURO (22/04 – 21/05)

Descubrirás que a pesar de que tus emociones sean fantasiosas, son fuertes y valientes. Arriesgáte a vivir una aventura sensacional.

GÉMINIS (22/05 – 21/06)

Cada ruido del ambiente romperá tu concentración el día de hoy. Te será muy difícil cumplir tus obligaciones.

CÁNCER (22/06 – 21/07)

Así como cambian las estaciones o los años, cambia también la vida. Adaptarte será aceptar lo que te ha tocado en suerte.

LEO (22/07 – 21/08)

Tendrás problemas en lo social el día de hoy. Tu mal humor es tan notorio que la gente correrá para el lado contrario.

VIRGO (22/08 – 21/09)

Podrás diseminar tus energías en recorridos inútiles. Ten cuidado en el trabajo con no derrochar tiempo en cosas irrealizables.

LIBRA (22/09 – 21/10)

Volverán personas del pasado a tu vida. Aprovecha esta oportunidad de verlos para distenderte un poco de tus rutinas.

ESCORPIO (22/10 – 22/11)

Ser estricto y disciplinado es bueno, pero no exageres o tus compañeros terminarán por no querer compartir trabajos contigo.

SAGITARIO (23/11 – 21/12)

Hay en perspectiva algunos encuentros interesantes y las actividades sociales serán tu mejor ambiente. Aprovecha para hacer amigos.

CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)

No mantengas el pensamiento solo en las cosas que no se han dado. Debes ampliar el abanico de posibilidades.

ACUARIO (22/01 – 20/02)

Reconocerás los defectos y las virtudes de un negocio antes que los demás. Llegarás a los otros gracias a tu sinceridad.

PISCIS (22/02 – 21/03)

Hay una situación en el hogar que requiere atención, por lo que hace falta invertir alguna energía en la vida hogareña.