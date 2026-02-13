¿Qué pasará hoy?
El horóscopo de este viernes 13 de febrero del 2026
ARIES (21/03 – 21/04)
Busca dejar un poco el ritmo frenético de responsabilidad, des de lado y date un momento para alguna actividad de ocio.
TAURO (22/04 – 21/05)
Descubrirás que a pesar de que tus emociones sean fantasiosas, son fuertes y valientes. Arriesgáte a vivir una aventura sensacional.
GÉMINIS (22/05 – 21/06)
Cada ruido del ambiente romperá tu concentración el día de hoy. Te será muy difícil cumplir tus obligaciones.
CÁNCER (22/06 – 21/07)
Así como cambian las estaciones o los años, cambia también la vida. Adaptarte será aceptar lo que te ha tocado en suerte.
LEO (22/07 – 21/08)
Tendrás problemas en lo social el día de hoy. Tu mal humor es tan notorio que la gente correrá para el lado contrario.
VIRGO (22/08 – 21/09)
Podrás diseminar tus energías en recorridos inútiles. Ten cuidado en el trabajo con no derrochar tiempo en cosas irrealizables.
LIBRA (22/09 – 21/10)
Volverán personas del pasado a tu vida. Aprovecha esta oportunidad de verlos para distenderte un poco de tus rutinas.
ESCORPIO (22/10 – 22/11)
Ser estricto y disciplinado es bueno, pero no exageres o tus compañeros terminarán por no querer compartir trabajos contigo.
SAGITARIO (23/11 – 21/12)
Hay en perspectiva algunos encuentros interesantes y las actividades sociales serán tu mejor ambiente. Aprovecha para hacer amigos.
CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)
No mantengas el pensamiento solo en las cosas que no se han dado. Debes ampliar el abanico de posibilidades.
ACUARIO (22/01 – 20/02)
Reconocerás los defectos y las virtudes de un negocio antes que los demás. Llegarás a los otros gracias a tu sinceridad.
PISCIS (22/02 – 21/03)
Hay una situación en el hogar que requiere atención, por lo que hace falta invertir alguna energía en la vida hogareña.