Lea aquí el horóscopo de este lunes 1 de diciembre del 2025

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril): Jornada propicia para desvanecer fantasmas y temores en la pareja. Contarás con la capacidad de hacerte entender claramente.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo): Vivirás sensaciones encontradas durante la jornada de hoy. Te cuestionarás los sentimientos por tu pareja constantemente.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio). Sucesos en casa o en la vida de los seres queridos te causarán tensión y sentirás deseos de salir volando. Enfrerta los problemas.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio): Aparecerá una propuesta que primero te parece alocada y después te entusiasma. Harás lo posible por llamar la atención.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto): Alcanzarás grandes avances en la relación amorosa en la que te encuentras involucrado en la jornada de hoy. Disfrútalos.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre): Sentirás los efectos de una realidad competitiva y dura durante la jornada de hoy. No permitas que esto te deprima.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre): Estarás dispuesto a ceder en eso que te están pidiendo, pero recuerda que todo tiene un precio. No dejes que abusen de tu bondad.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre): Recibirás la llamada de un amigo o pariente que te dará una buena noticia. Compártela con tus seres queridos.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): Entrarás en una racha de suerte a nivel emocional y laboral. Procura mantenerte atento a las oportunidades que se presenten.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero): Deberás ejercitar tu paciencia con tus subordinados laborales el día de hoy. La duda asaltará tu mente en aspectos del corazón.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero): Alguien te compartirá un secreto, pero te costará cumplir con esta misión. Piensa que alguna vez puedes ser tú el que quiera reserva.

PISCIS (22/02 - 21/03): Aunque no sea lo que pretendes, tus propuestas pueden ser mal recibidas en el ambiente en que las haces y sembrar la discordia.