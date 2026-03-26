Hoy en la historia. Ludwig van Beethoven

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1827

Muere Ludwig van Beethoven

Austria. Ludwig van Beethoven fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770. Introducido desde muy joven dentro del ambiente musical alemán, aprendió las técnicas de piano, violín, órgano y viola. Sus obras más importantes son: 9 sinfonías; 7 conciertos; 16 cuartetos de cuerdas; 32 sonatas para piano; 10 sonatas para violín y piano; 5 sonatas para violonchelo y piano; 2 misas y una ópera: Fidelio. Murió en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1827.

Tal día como hoy

1344

En España, concluye el Sitio de Algeciras con la toma castellana de la ciudad tras veintiún meses de asedio.

1815

Uruguay. En Montevideo es izada por primera vez la Bandera de Artigas, símbolo de independencia de la Provincia Oriental (actual Uruguay).

1899

En Irak, el arqueólogo alemán Robert Koldewey descubre las murallas de la antigua Babilonia.

1911

Estados Unidos. Nace Tennesse Williams, dramaturgo estadounidense.

1945

En Japón se produce un ataque aéreo estadounidense contra Okinawa.

1953

El doctor Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio.