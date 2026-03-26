Efemérides
Hoy en la historia. Ludwig van Beethoven
Introducido desde muy joven dentro del ambiente musical alemán, aprendió las técnicas de piano, violín, órgano y viola
1827
Muere Ludwig van Beethoven
Austria. Ludwig van Beethoven fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770. Introducido desde muy joven dentro del ambiente musical alemán, aprendió las técnicas de piano, violín, órgano y viola. Sus obras más importantes son: 9 sinfonías; 7 conciertos; 16 cuartetos de cuerdas; 32 sonatas para piano; 10 sonatas para violín y piano; 5 sonatas para violonchelo y piano; 2 misas y una ópera: Fidelio. Murió en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1827.
Vivir
Hoy en la historia. Nace Aretha Franklin
Hoy
Tal día como hoy
1344
En España, concluye el Sitio de Algeciras con la toma castellana de la ciudad tras veintiún meses de asedio.
1815
Uruguay. En Montevideo es izada por primera vez la Bandera de Artigas, símbolo de independencia de la Provincia Oriental (actual Uruguay).
1899
En Irak, el arqueólogo alemán Robert Koldewey descubre las murallas de la antigua Babilonia.
1911
Estados Unidos. Nace Tennesse Williams, dramaturgo estadounidense.
1945
En Japón se produce un ataque aéreo estadounidense contra Okinawa.
1953
El doctor Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio.