Hoy en la historia. Muere Agatha Christie
Agatha Mary Clarissa Millar conocida como Agatha Christie, fue una escritora inglesa especializada en el género policial. Nació el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, Gran Bretaña.
Se dio a conocer en 1920 con la novela “El misterioso caso de Styles”. Sus visitas a Irak y Siria le inspiraron las novelas “Asesinato en Mesopotamia”, “Muerte en el Nilo”.
Escribió 83 libros, todos de suspenso y misterio, excepto dos libros autobiográficos. Murió en Wallingford, Oxfordshire, Reino Unido, el 12 de enero de 1976.
29 a. C.
En la Antigua Roma finaliza la guerra civil.
1755
Imperio Ruso. En Moscú la emperatriz Isabel aprueba la creación de la primera universidad rusa, la Universidad de Moscú.
1829
En México, el Congreso de la República anula las elecciones presidenciales.
1843
México. Nace José Peón y Contreras, médico, dramaturgo, poeta y novelista mexicano. Impartió cursos en el Seminario Conciliar de San Ildefonso, en Mérida.
1848
Sicilia. En Palermo comienza la revolución independentista contra los Borbones del Reino de las Dos Sicilias.
1875
En China, Kwang-Su es coronado emperador.
