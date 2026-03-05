Hoy en la historia. Muere Alessandro Volta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1827

Muere Alessandro Volta

Italia. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta fue un físico italiano que inventó la primera pila eléctrica generadora de corriente continua. Nació en Como, Lombardia, Italia, el 18 de febrero de 1745. Pioneros en el estudio de los fenómenos eléctricos, inventó el “Electróforo”, el “Electroscopio Condensador” y la pila que lleva su nombre. La unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional de Unidades lleva el nombre de voltio en su honor. Murió en Como, Reino de Lombardía-Venecia, Italia, el 5 de marzo de 1827.

Tal día como hoy

1616

La Iglesia católica condena el libro de Copérnico que demuestra que el Sol no gira alrededor de la Tierra.

1766

Antonio de Ulloa, primer gobernador español de Luisiana, llega a Nueva Orleans.

1848

En Francia se establece el sufragio universal masculino.

1878

República Dominicana. Cesáreo Guillermo y Bastardo inicia su primer mandato como presidente.

1882

Reino Unido. Nace Dora Marsden, escritora británica.

1918

Rumanía firma la paz con las potencias centrales europeas.

1946

Winston Churchill habla de la “Guerra Fría” y el “Telón de Acero” en un discurso pronunciado en Fulton, Estados Unidos.