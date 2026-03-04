Hoy en la historia. Nace Antonio Vivaldi

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1678

Nace Antonio Vivaldi

Italia. Antonio Lucio Vivaldi, fue un compositor y violinista italiano, y una de las figuras más relevantes de la historia de la música. Nació en Venecia, Italia, el 4 de marzo de 1678. Escribió 477 conciertos, 46 óperas, 70 sonatas, 195 composiciones vocales y 554 composiciones instrumentales.

Es conocido por ser el autor de la serie de conciertos para violín y orquesta “Las cuatro estaciones”. Sus producciones más conocidas son las doce que componen “Il Cimento dell'Armonia e dell'invenzione”. Murió en Viena, Austria, el 28 de julio de 1741.

Tal día como hoy

51

Nerón, que más tarde se convertirá en emperador romano, recibe el título princeps iuventutis (jefe de la juventud).

1789

En los Estados Unidos entra en vigor la nueva Constitución, declarada por el Congreso de la Confederación en su décima reunión.

1793

En Chile se inicia el tercer Parlamento de Negrete entre los mapuches y las autoridades coloniales españolas.

1811

Reino Unido. Nace John Laird Mair Lawrence, diplomático británico.

1844

República Dominicana. En La Vega, las hermanas María del Carmen, María Francisca y Manuela Villa del Orbe izan por primera vez la bandera dominicana en el Cibao. Respaldo de la región a la causa independentista.