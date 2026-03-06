Hoy en la historia. Nace Miguel Angel

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1475

Nace Miguel Angel

Italia. Miguel Ángel Buanarotti, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista. Nació en Caprese, República de Florencia, el 6 de marzo de 1475. Su estilo viene marcado la escultura “David”. Como pintor el trabajo más importante fue la decoración de la “bóveda de la Capilla Sixtina”, con frescos basados en hechos del Antiguo Testamento, que inicio en 1508 y completó en 1534 con el fresco monumental del “Juicio Final”. Como arquitecto su obra cumbre fue la “Basílica de San Pedro”. Murió en Roma, el 18 de febrero de 1564.

Tal día como hoy

1479

Se firma el Tratado de Alcáçovas, en que Portugal entrega a Castilla, las islas Canarias a cambio de posesiones en África Occidental.

1521

En el océano Pacífico, el navegante portugués Fernando de Magallanes arriba a la isla de Guam.

1714

Se firma el tratado de paz que pone fin a las luchas entre Francia y Austria en la guerra de sucesión española.

1891

España. Nace Victoria Kent, abogada, política republicana y activista española.

1899

En Alemania, la empresa farmacéutica Bayer registra la aspirina como marca registrada.

1957

Israel retira sus tropas de la Península del Sinaí.