Hoy en la historia. Muere Gustavo Adolfo Bécquer

Gustavo Adolfo Claudio Domínguez, conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del Romanticismo.

Nació en Sevilla, España, el 17 de febrero de 1836. Trabajó como escribiente en la Dirección de Bienes Nacionales y en la redacción del periódico “El Contemporáneo”, donde publicó algunas de sus “Leyendas”.

Su obra capital fueron sus “Rimas”. Murió en Madrid, España, el 22 de diciembre de 1870.

Tal día como hoy

1491. Los Reyes Católicos firman las “Capitulaciones de Alfacar”.

1815. México. En San Cristóbal Ecatepec es fusilado el líder de la independencia José María Morelos.

1849. En Rusia, el escritor Fiodor Dostoievsky es indultado ante el pelotón que iba a fusilarle.

1898. Imperio ruso. Nace Vladimir Aleksandrovich Fock, físico soviético que hizo importantes contribuciones en mecánica cuántica y en teoría cuántica de campos.

1939. En Finlandia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, fracasa la ofensiva soviética.

1999. Tandja Mamadou se convierte en presidente de Nigeria.