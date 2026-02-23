Efemérides
Hoy en la historia. Muere José Napoleón Duarte
Tras regresar en 1979 llegó al poder al frente de una Junta cívico-militar.
El Salvador. José Napoleón Duarte Fuentes fue un político salvadoreño. Nació en San Salvador, El Salvador, el 23 de noviembre de 1925. Alcalde de San Salvador, fundador del Partido Demócrata Cristiano y defensor de las libertades públicas en su país; en 1972 se exilió en Venezuela. Tras regresar en 1979 llegó al poder al frente de una Junta cívico-militar.
En 1984 fue elegido presidente e inició las negociaciones con la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Murió en San Salvador, el 23 de febrero de 1990.
1455
Johannes Gutenberg imprime la primera Biblia en una imprenta.
1765
En Inglaterra, el químico y físico Henry Cavendish descubre el hidrógeno, al que denomina «aire inflamable» y con ello, determina la composición de la atmósfera.
1836
Texas. En San Antonio comienza la Batalla de El Álamo.
1837
España. Nace Rosalía de Castro, poetisa y novelista española. Considerada entre los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX.
1883
Alabama se convierte en el primer estado de EE. UU. en promulgar una ley antimonopolio.
1918
En la URSS se funda el Ejército Rojo.