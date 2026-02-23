Hoy en la historia. Muere José Napoleón Duarte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Muere José Napoleón Duarte

El Salvador. José Napoleón Duarte Fuentes fue un político salvadoreño. Nació en San Salvador, El Salvador, el 23 de noviembre de 1925. Alcalde de San Salvador, fundador del Partido Demócrata Cristiano y defensor de las libertades públicas en su país; en 1972 se exilió en Venezuela. Tras regresar en 1979 llegó al poder al frente de una Junta cívico-militar.

En 1984 fue elegido presidente e inició las negociaciones con la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Murió en San Salvador, el 23 de febrero de 1990.

Tal día como hoy

1455

Johannes Gutenberg imprime la primera Biblia en una imprenta.

1765

En Inglaterra, el químico y físico Henry Cavendish descubre el hidrógeno, al que denomina «aire inflamable» y con ello, determina la composición de la atmósfera.

1836

Texas. En San Antonio comienza la Batalla de El Álamo.

1837

España. Nace Rosalía de Castro, poetisa y novelista española. Considerada entre los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX.

1883

Alabama se convierte en el primer estado de EE. UU. en promulgar una ley antimonopolio.

1918

En la URSS se funda el Ejército Rojo.