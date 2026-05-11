Hoy en la historia. Muere Pedro Henríquez Ureña

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Pedro Henríquez Ureña fue un filólogo, crítico y escritor dominicano.

Nació el 29 de junio de 1884 en Santo Domingo. En Francia publicó, en 1920, “Horas de estudio”.

En España colaboró en la revista de Filología Española; en México fue director general de Enseñanza Pública y catedrático de la Universidad Nacional; en Argentina, profesor de las universidades de Buenos Aires y La Plata, y en RD Superintendente General de Enseñanza.

Murió el 11 de mayo de 1946, en Buenos Aires, Argentina.

Tal día como hoy

1310. En Francia, 54 templarios son quemados por la Inquisición, acusados de herejía.

1850. Italia. En Nápoles el astrónomo Anníbale de Gasparis (1819-1892) descubre el asteroide Parténope.

1867. Luxemburgo se independiza de Bélgica y Países Bajos.

1927. California. En Los Ángeles se crea la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

1928. Italia. Nace Marco Ferreri, cineasta italiano.

1944. Tropas aliadas comienzan la mayor ofensiva de la II Guerra Mundial sobre la Línea Gustav.

1960. Estados Unidos sale al mercado la primera píldora anticonceptiva.