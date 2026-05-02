Hoy en la historia. Muere Yolanda Guzmán

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1965

Muere Yolanda Guzmán

República Dominicana. Yolanda Guzmán fue una revolucionaria, sindicalista y dirigente barrial dominicana. Nació en Bomba de Yaiba, provincia Duarte, el 8 de julio de 1943. Participó en la marcha de mujeres vestidas de negro en protesta por el derrocamiento de Juan Bosch, tomó las armas en abril de 1965. Detenida cuando alentaba los pobladores a luchar contra la intervención norteamericana, fue fusilada el 2 de mayo de 1965 por del CEFA. El 9 de octubre de 1965 el Ayuntamiento de Santo Domingo designó con su nombre una calle de la Capital.

Tal día como hoy

1672

En Paraguay se funda el pueblo de Itapé.

1808

Comienza la guerra de la independencia de España contra Francia, con el levantamiento del pueblo de Madrid contra el Ejército francés.

1816

Es librada la Batalla naval de Los Frailes en los alrededores del Archipiélago de Los Frailes, Venezuela.

1859

Reino Unido. Nace Jerome K. Jerome, escritor inglés, famoso por su novela cómica de viajes “Tres hombres en un bote”.

1918

El Gobierno de Finlandia, con ayuda alemana, expulsa del sur del país a los guardias rojos.

1935

Se firma en París un pacto franco-soviético de asistencia mutua.