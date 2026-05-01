Hoy en la historia. Nace Virgilio Díaz Grullón

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1924

Nace Virgilio Díaz Grullón

República Dominicana. Virgilio Díaz Grullón fue un escritor y abogado dominicano. Nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 1 de mayo de 1924. Está considerado como uno de los mejores exponentes en el género de cuentos. Su obra abarca desde la narración hasta la temática psicológica. Recibió los premios, en 1958 el Nacional de Cuento, en 1977 el de novela Manuel de Jesús Galván y en 1997 el Nacional de Literatura. Fue miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Murió en Santo Domingo, el 18 de julio de 2001.

Tal día como hoy

1328

En Inglaterra, finaliza la primera guerra de independencia escocesa. En el Tratado de Edimburgo-Northampton, el rey reconoce a Escocia como un territorio independiente.

1460

Los europeos invaden la isla Cabo Verde.

1707

La Ley de Unión une a Inglaterra-Gales con Escocia, para formar el Reino de Gran Bretaña.

1783

Ecuador. Nace Vicente Rocafuerte, escritor, político y el segundo presidente constitucional del Ecuador.

1886

Estados Unidos. En Chicago comienza una huelga general de trabajadores para demandar la jornada laboral de ocho horas. Debido a estos acontecimientos se celebra el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores.