Hoy en la historia. Nace James Monroe

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1758

Nace James Monroe

Estados Unidos. James Monroe fue el quinto presidente de los Estados Unidos. Nació en el Condado de Westmoreland, Virginia, Estados Unidos, el 28 de abril de 1758. Fue elegido presidente en 1816. Durante su mandato adquirió Florida, estableció el compromiso de Missouri para regular la esclavitud y amenazó a la Santa Alianza con represalias si intervenía militarmente en América, lo cual se llamó doctrina Monroe, cuyo célebre lema sería “América para los americanos”. Murió en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de julio de 1831.

Tal día como hoy

1611

Se funda la Universidad de Santo Tomás, en Manila, la más antigua de Filipinas.

1686

Isaac Newton presenta en la Royal Society inglesa su manuscrito 'Philosophiæ naturalis principia mathematica', donde describe la ley de la gravitación universal.

1688

Portugal. En Lisboa , el rey Pedro II el Pacífico emite una «carta regia» que restablece la esclavitud y la «guerra justa contra el indio».

1774

Reino Unido. Nace Francis Baily, astrónomo británico.

1965

El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Jonson, ordena la invasión a la República Dominicana bajo el pretexto de proteger las vidas e intereses de su nación, afectados por la revolución cívico-militar.