Hoy en la historia. Nace José Ingenieros

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1877

Nace José Ingenieros

Italia. José Ingenieros fue un médico, psiquiatra, criminólogo, escritor, docente, filósofo y sociólogo ítalo-argentino. Nació en Palermo, Italia, el 24 de abril de 1877. Es considerado uno de los máximos representantes del positivismo en Latinoamérica. A partir de 1920 se implicó en política, adoptando una postura de izquierdas. Entre sus obras están: “El hombre mediocre”, su obra más importante de psicología social, y “Las fuerzas morales”, su obra póstuma. Murió en Buenos Aires, Argentina, el 31 de octubre de 1925.

Tal día como hoy

1184 a. C.

En la actual Turquía, según la leyenda, los griegos entran en la ciudad de Troya utilizando la treta del caballo de Troya.

1616

España. En Madrid los restos mortales de Miguel de Cervantes son enterrados en la iglesia de las Trinitarias.

1748

En Aquisgrán se dan comienzo a las negociaciones que darán fin a la guerra de sucesión austríaca.

1788

Alemania. Nace Carl Mayer von Rothschild, banquero alemán.

1965

En la República Dominicana comienza la Revolución de Abril, un levantamiento cívico-militar en Santo Domingo para restaurar el gobierno democrático de Juan Bosch, liderado por Francisco Alberto Caamaño.