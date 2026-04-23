Hoy en la historia. Nace William Shakespeare

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1564

Nace William Shakespeare

Reino Unido. William Shakespeare fue un dramaturgo y poeta inglés. Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Nació en Stratford-upon-Avon, Warwickshire, Reino Unido, el 23 de abril de 1564. Su obra, en total 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos, es un compendio de los sentimientos, el dolor y las ambiciones del alma humana. Entre sus dramas se destacan: “Romeo y Julieta”, “Hamlet”, “Otelo”. Murió en Stratford- upon-Avon, el 23 de abril de 1616.

Tal día como hoy

215 a. C.

Roma. Sobre el monte Capitolino se inaugura un templo dedicado a Venus Erycina, para conmemorar la derrota romana en el lago Trasimeno.

1521

En la Guerra de las Comunidades de Castilla, las tropas de Carlos I derrotan a los comuneros en la batalla de Villalar.

1824

El Congreso Federal de Centroamérica abole la esclavitud.

1858

Alemania. Nace Max Planck, físico y matemático alemán, premio nobel de física en 1918.

1873

En Indonesia, Países Bajos inicia la guerra contra el sultán de Achin.

1951

Inicio en México del primer Congreso de Academias de la Lengua Española.