Pistons y Cavaliers logran victorias en playoffs de la NBA

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DETROIT .AP. Cade Cunningham obtuvo 45 puntos, un récord de la franquicia en playoffs, incluidos un tiro en suspensión con paso atrás a falta de 32 segundos, y los Pistons de Detroit, los mejores clasificados de la Conferencia Este, vencieron 116-109 al Magic de Orlando, octavos preclasificados, en el quinto juego de su serie de primera ronda para evitar la eliminación.

Orlando lidera la serie 3-2 y tendrá una segunda oportunidad de avanzar en casa el viernes por la noche.

Tobias Harris anotó 23 tantos por los Pistons, el pívot All-Star Jalen Duren salió de su mala racha con 12 puntos y nueve rebotes, y Duncan Robinson también anotó 12.Anthony Black logró 19 puntos, su mejor marca personal en playoffs, Desmond Bane anotó 18 y Jalen Suggs agregó 10 por el Magic.

Cavalier vencen Raptors

Dennis Schroder anotó 11 de sus 19 puntos en el último cuarto, Evan Mobley encestó un par de triples cruciales en el último período y terminó con 23 puntos, y los Cleveland Cavaliers remontaron para una victoria de 125-120 sobre los Toronto Raptors el miércoles por la noche en el Juego 5 de su serie de primera ronda.