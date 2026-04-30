¿Sabía usted que el azúcar es un veneno para los niños?

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R: Las sociedades especializadas en nutrición, pediatras y expertos en salud recomiendan evitar el consumo de azúcar añadida antes de los dos años de vida, porque fomenta la obesidad infantil, caries y hábitos alimentarios poco saludables. Sin embargo, la mayoría de los niños están expuestos a los azúcares añadidos a una edad muy temprana incluso antes de nacer, a través del torrente sanguíneo de sus madres. Esta exposición temprana añade calorías innecesarias y puede provocar el rechazo de alimentos naturales como frutas y verduras; y además, altera la microbiota intestinal (“segundo cerebro”) y el estado se ánimo, causando irritabilidad y depresión. Es fundamental evitar el consumo de alimentos procesados, postres lácteos, jugos y golosinas antes de los dos años para promover una relación sana con la comida. En los niños que, por la escasez de azúcar que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron una menor exposición a este edulcorante, durante al menos los primeros 19 meses de vida, el riesgo de diabetes disminuyó en aproximadamente un 35 %; y la probabilidad de sufrir presión arterial alta se redujo cerca de un 20 % (NIH, Gracner T y col. Science 2024). Esto nos debe mover a reflexión, evitando que nuestros pequeñines consuman azúcar desde la vida intrauterina. El cambio es difícil, ya que los niños están evolutivamente predispuestos a preferir alimentos hipercalóricos, dulces y salados, rechazando alimentos amargos o nuevos.

No obstante, la exposición repetida a alimentos saludables (por ejemplo, verduras) junto con un acceso limitado a alimentos poco saludables contribuye al desarrollo de preferencias alimentarias y hábitos dietéticos más saludables que pueden brindar resultados de salud a largo plazo (Masztalerz-Kozubek D, Envir. Research Public Health 2020;17). Los dulces y golosinas deben dejar de ser una moneda afectiva utilizada por los padres para calmar o premiar al niño, ya que éste puede convertir el sabor dulce en un refugio de tristezas y frustraciones. ¡El azúcar es placer que mata!