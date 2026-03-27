Efemérides
Hoy en la historia. Nace Freddy Gatón Arce
Fue uno de los fundadores del movimiento “La Poesía Sorprendida”. Recibió el Premio Nacional de Poesía. En 1994 fue admitido miembro de la Academia Dominicana de la Lengua
1920
Nace Freddy Gatón Arce
República Dominicana. Freddy Gatón Arce fue un narrador, poeta, periodista, educador y abogado dominicano. Nació en San Pedro de Macorís, el 27 de marzo de 1920. Dirigió el periódico “El Nacional” y colaboró en el suplemento sabatino de “El Caribe”. Fue uno de los fundadores del movimiento “La Poesía Sorprendida”. Recibió el Premio Nacional de Poesía. En 1994 fue admitido miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, pero murió antes de pronunciar su discurso de ingreso a la misma, el 22 de julio de ese año, en Santo Domingo.
Vivir
Hoy en la historia. Ludwig van Beethoven
Hoy
Tal día como hoy
1512
Los barcos del conquistador español Juan Ponce de León arriban a la península de la Florida.
1625
En las islas británicas, Carlos I se convierte en rey de tres países: Inglaterra, Escocia e Irlanda, y además reclama el título de rey de Francia.
1721
Francia y España firman una alianza para pactar uniones matrimoniales entre miembros de las familias reales de ambos países.
1787
Francia. Nace Pierre Delalande, naturalista y explorador francés.
1794
Suecia y Dinamarca firman un pacto de neutralidad.
1854
Francia e Inglaterra, aliadas de Turquía, declaran la guerra a Rusia, con lo que comienza la Guerra de Crimea.