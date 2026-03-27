Hoy en la historia. Nace Freddy Gatón Arce

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1920

Nace Freddy Gatón Arce

República Dominicana. Freddy Gatón Arce fue un narrador, poeta, periodista, educador y abogado dominicano. Nació en San Pedro de Macorís, el 27 de marzo de 1920. Dirigió el periódico “El Nacional” y colaboró en el suplemento sabatino de “El Caribe”. Fue uno de los fundadores del movimiento “La Poesía Sorprendida”. Recibió el Premio Nacional de Poesía. En 1994 fue admitido miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, pero murió antes de pronunciar su discurso de ingreso a la misma, el 22 de julio de ese año, en Santo Domingo.

Tal día como hoy

1512

Los barcos del conquistador español Juan Ponce de León arriban a la península de la Florida.

1625

En las islas británicas, Carlos I se convierte en rey de tres países: Inglaterra, Escocia e Irlanda, y además reclama el título de rey de Francia.

1721

Francia y España firman una alianza para pactar uniones matrimoniales entre miembros de las familias reales de ambos países.

1787

Francia. Nace Pierre Delalande, naturalista y explorador francés.

1794

Suecia y Dinamarca firman un pacto de neutralidad.

1854

Francia e Inglaterra, aliadas de Turquía, declaran la guerra a Rusia, con lo que comienza la Guerra de Crimea.