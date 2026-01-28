Hoy en la historia. Nace José Martí

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1853

Nace José Martí

Cuba. José Julián Martí Pérez fue un político y escritor cubano y uno de los principales líderes de la independencia de su país. Nació en La Habana, Cuba, el 28 de enero de 1853. Creó el Partido Revolucionario Cubano y organizó la Guerra del 95 o Guerra Necesaria.

El 11 de abril de 1895 desembarcó con Máximo Gómez y otros patriotas en Playitas, provincia de Oriente. Sus poesías más conocidas son “Ismaelillo” y “Versos sencillos”. Murió en combate frente a las tropas españolas en Dos Ríos, Cuba, el 19 de mayo de 1895.

Tal día como hoy

1521

Comienza la Dieta de Worms, una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico presidida por Carlos V, en la que se conminó a Martín Lutero a que abjurara de sus ideas, a lo que él se negó.

1624

En la isla de San Cristóbal, el explorador sir Thomas Warner funda la primera colonia británica en el mar Caribe.

1887

En París se pone la primera piedra de la Torre Eiffel.

1900

Estados Unidos. Nace Alice Neel, artista estadounidense.

1918

Se funda en la Unión Soviética el Ejército Rojo bajo el impulso de León Trotski.

1932

En China, el ejército japonés comienza la ocupación de la ciudad de Shanghái.