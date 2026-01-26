El impacto del diagnóstico en la psiquis

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

El impacto psicológico de recibir una noticia de salud devastadora genera una ruptura en el “yo” biográfico del individuo. El paciente deja de ser quien era para convertirse muchas veces en un paciente o en “el enfermo”, un cambio que suele ir acompañado de un duelo anticipado por la propia vida. Esta transición es crítica y, si no se abordan y acompañan adecuadamente, las emociones pueden complicarse.

La depresión, en estos casos, funciona en ocasiones como un mecanismo adaptativo y de defensa ante la nueva realidad. El acompañamiento debe ser integral, validando el sufrimiento emocional sin patologizar el dolor legítimo que conlleva la pérdida de la salud física.

Desde la tanatología, entendemos que la noticia de una enfermedad grave inicia un proceso de desprendimiento de las seguridades previas. El individuo se enfrenta a su propia finitud, lo cual despierta angustias transpersonales que van más allá de lo puramente orgánico.

Las terapias de tercera generación nos invitan a fomentar la flexibilidad psicológica, permitiendo que el paciente abra espacio a sus emociones más difíciles sin ser devorado por ellas.

No se trata de imponer un positivismo tóxico, sino de cultivar una presencia compasiva que reconozca la sombra. Al integrar la enfermedad en la biografía, el paciente puede recuperar su vida, dejando de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el protagonista consciente de su proceso de cuidado y de su propia evolución espiritual a pesar de la adversidad.