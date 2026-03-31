Impacto pantallas niños con autismo

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La jornada de charlas desarrollada por el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), en el marco de la Tercera Semana de Concienciación sobre el Autismo, abordó el viernes temas vinculados al desarrollo de niños dentro del espectro autista y al acompañamiento de sus familias.

La actividad inició con palabras de Fernando Quiroz e Iranna Flaviá Luciano, coordinadores de la Mesa de Diálogo por el Autismo, quienes dieron la bienvenida y resaltaron la importancia de generar espacios de orientación y encuentro entre familias y especialistas.

La presentación de la jornada estuvo a cargo de Yahila de Peña, encargada de Desarrollo de Servicios a nivel nacional del CAID, quien explicó el enfoque de los temas y su alcance. El psiquiatra Edison Rodríguez trató el impacto del uso de pantallas, explicando la diferencia entre el uso activo y pasivo de la tecnología, así como sus implicaciones en el neurodesarrollo típico y en el contexto del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Además, abordó la exposición a contenidos digitales guiados por algoritmos de entretenimiento.