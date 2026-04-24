Infotep es considerado líder regional tripartismo

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El modelo de gobernanza tripartita del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) fue presentado como una experiencia exitosa de articulación entre Estado, empleadores y trabajadores, durante el panel “Gobernanza tripartita de la formación técnico profesional para el desarrollo de las habilidades en las Américas”, celebrado en el marco de la Asamblea General de WorldSkills Américas 2026.

El espacio, moderado por Elena Montobbio directora de OIT/Cinterfor, reunió a representantes de los tres sectores que integran este modelo, quienes coincidieron en que el diálogo social, la concertación y la igualdad en la toma de decisiones han sido determinantes para garantizar la sostenibilidad, agilidad y pertinencia de la formación técnico profesional en República Dominicana.

Durante el panel se destacó que este modelo, financiado principalmente por las contribuciones del sector empresarial y gestionado de manera tripartita, ha permitido a la institución actuar con independencia operativa y responder con mayor rapidez a los cambios del entorno productivo.

Los panelistas coincidieron en que esta experiencia ha convertido al Infotep en un referente regional.