Visas, viajes y requisitos 2025: los países que cambiaron las reglas y el impacto en los dominicanos

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El 2025 “cambió el juego” para los dominicanos que viajan, migran o buscan nuevas oportunidades fuera del país. Varios países anunciaron nuevas políticas, reformas migratorias, programas de visas, decisiones judiciales y medidas de control que impactan de manera directa a los criollos.

Tal es el caso de Argentina, país al que los dominicanos pueden ingresar como turistas siempre que cuenten con una visa válida y vigente de Estados Unidos, sin necesidad de tramitar una visa consular argentina ni solicitar la Autorización de Viaje Electrónica (AVE).

No obstante, según se establece en la Resolución 316/2025 del 18 de julio de 2025, este beneficio no aplica a personas con residencia permanente en los Estados Unidos (Green Card) ni para quienes viajen por otro motivo que no sea turismo.

“Este régimen es exclusivo para titulares de visas de turismo B1/B2”, comunicó la Embajada de Argentina en la República Dominica a través de una publicación en sus redes sociales.

De igual forma, el pasado mes de marzo Jamaica adoptó la decisión de que los nacionales de la República Dominicana que posean un pasaporte ordinario, diplomático u oficial válido no requieren visa para viajar a ese país por períodos que no excedan los 180 días, siempre que el propósito sea misiones diplomáticas o asuntos oficiales del Gobierno, turismo, fines de negocios o tránsito.

Niños y envejecientes deberán asistir a entrevista para visas a EE. UU.

Otro de los países que cambió las reglas para los dominicanos —y en este caso “no precisamente para bien”— fue Estados Unidos, que ordenó que, a partir del 1 de octubre, todos los menores de 14 y mayores de 79 años, asistan de manera presencial a la entrevista para las solicitudes de visa de paseo y otras categorías.

“El día 1 de octubre de 2025, todos los solicitantes de visados de no inmigrante, sin importar la edad, deben ser entrevistados de manera presencial por un oficial consular de los Estados Unidos, con limitadas excepciones. Algunos visitantes temporales (en la categoría B), trabajadores temporales de agricultura (en la categoría H2A), y ciertos empleados de gobiernos que viajan en misión oficial, pueden estar exentos del requisito de la entrevista. Incentivamos a los solicitantes a revisar la página web de la Embajada para informarse en detalle sobre los requisitos de solicitud y proceso de visado E», resaltó la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.

A continuación, la lista de los países a los que los dominicanos pueden ingresar sin visa:

Angola

Armenia

Bangladés

Bolivia

Botsuana

Brasil

Burundi

Camboya

Islas de Cabo Verde

Colombia

Islas Comoras

Islas Cook

Yibuti

Ecuador

Egipto

El Salvador

Georgia

Granada

Guinea-Bissau

Guayana

Honduras

Hong Kong (RAE de China)

Irán

Israel

Jamaica

Japón

Jordán

Kenia

Kiribati

Laos

Líbano

Macao (RAE de China)

Madagascar

Malawi

Malasia

Maldivas

Islas Marshall

Mauricio

Micronesia

Montserrat

Marruecos

Mozambique

Nepal

Nicaragua

Niue

Islas Palaos

Territorio Palestino

Paraguay

Perú

Filipinas

Katar

Federación Rusa

Ruanda

Samoa

Senegal

Seychelles

Singapur

Islas Salomón

Corea del Sur

Sri Lanka

Taiwán (Taipei Chino)

Tayikistán

Tanzania

Tailandia

Gambia

Timor Oriental

Trinidad y Tobago

Turquía

Tuvalu

Uzbekistán

Zambia

Zimbabue