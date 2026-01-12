Jóvenes dominicanos presentan SIRAE, una propuesta innovadora para prevenir el abandono escolar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un equipo de jóvenes dominicanos ha desarrollado SIRAE – Sistema Integral de Riesgo y Alerta Educativa, una propuesta innovadora orientada a prevenir el abandono escolar mediante alertas tempranas y seguimiento continuo de los estudiantes.

El proyecto, creado por Adonis Ramírez, Carlos Gabriel y Josué del Jesús, fue seleccionado entre las 50 mejores ideasde un total de más de 550 propuestas presentadas en la convocatoria, destacándose por su enfoque preventivo, social y tecnológico.

SIRAE surge como respuesta a una problemática persistente del sistema educativo: miles de estudiantes abandonan la escuela cada año no por falta de capacidad, sino por la acumulación de señales de riesgo que no son detectadas a tiempo, como ausencias reiteradas, bajo rendimiento académico, desmotivación o situaciones familiares y sociales adversas.

La propuesta plantea la creación de un sistema centralizado que integra información clave sobre asistencia, desempeño y comportamiento estudiantil, permitiendo identificar tempranamente situaciones de riesgo y activar alertas para docentes, centros educativos y familias. A diferencia de soluciones tradicionales, SIRAE no se limita a registrar datos, sino que promueve un seguimiento estructurado, asegurando que cada alerta genere una acción concreta.

Uno de los componentes más innovadores del sistema es el módulo MNRE (Motivo, Necesidad, Respuesta, Entidad), diseñado para identificar las causas reales del abandono escolar y articular respuestas con las instituciones públicas correspondientes, facilitando la reintegración de estudiantes que ya han salido del sistema educativo.

Tras superar la fase de evaluación técnica, SIRAE se encuentra actualmente en la etapa de votación pública, donde el apoyo ciudadano será clave para definir a los ganadores de la categoría. El equipo hace un llamado a la población a respaldar esta iniciativa como una forma de apoyar soluciones que fortalecen la educación y protegen a la juventud.

Las personas interesadas en votar pueden hacerlo ingresando al enlace disponible en el perfil oficial de Instagram de SIRAE, seleccionando la opción “votar por esta idea” y confirmando su voto a través del correo electrónico.

Con esta iniciativa, sus creadores buscan que SIRAE pase de ser una propuesta a convertirse en una herramienta real de prevención, seguimiento y acompañamiento educativo, con impacto directo en miles de estudiantes y sus familias.

Vota por nuestra idea aquí 👇🏻

https://idea.republicadeideas.do/finalista/sirae-964