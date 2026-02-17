Juego Responsable: cómo saber si estás cruzando la línea entre entretenimiento y adicción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Aunque muchas veces se ven como una distracción inofensiva, los videojuegos también pueden generar conductas adictivas cuando su uso se vuelve excesivo.

La psicóloga Rocío Garrido, explicó en el portal Instituto Europeo de Psicología Positiva que los videojuegos son programas informáticos diseñados principalmente para el entretenimiento y forman parte de una industria que se renueva constantemente y cuenta con millones de usuarios en todo el mundo.

Si bien su uso puede aportar beneficios a nivel cognitivo, motivacional, emocional y social, la experta advierte que un consumo desmedido puede provocar consecuencias negativas.

Según Garrido, el diseño estimulante de los videojuegos les otorga un alto poder adictivo, tanto en menores como en adultos. En el caso de los juegos en línea, el hecho de que no tengan un final definido y permitan competir con otros usuarios facilita que las personas pasen cada vez más tiempo frente a la pantalla.

Pero entonces, ¿cuándo se cruza la línea?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), citada por la especialista, el trastorno por uso de videojuegos se caracteriza por:

Deterioro en el control sobre el juego, ya sea en su inicio, frecuencia, intensidad, duración o finalización.

Incremento en la prioridad que se le da al juego, anteponiéndolo a otros intereses y actividades de la vida diaria.

Continuación o aumento del tiempo de juego a pesar de que existan consecuencias negativas.

En otras palabras, la persona desarrolla una dependencia psicológica marcada por la pérdida de control, un deseo intenso de jugar y cambios en el estado de ánimo. A pesar de los efectos adversos en distintas áreas de su vida como el rendimiento académico, laboral o las relaciones personales, el comportamiento persiste.

¿Qué hacer para evitarlo?

Garrido señala que promover un uso saludable es clave para disfrutar de los beneficios de los videojuegos sin asumir riesgos. Entre las recomendaciones destacan: