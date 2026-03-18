Llega a RD
Kits sensoriales para la población con neurodiversidad
Se encuentran en el mercado local los primero kits de KultureCity en América Latina, distribuidos por Abraza
La empresa dominicana consultora en responsabilidad social, Abraza, y KultureCity, organización estadounidense, sin fines de lucro, dedicada a crear accesibilidad e inclusión sensorial, firmaron un acuerdo de exclusividad para promover y gestionar en el país los kits sensoriales para población con neurodiversidad y discapacidad en eventos públicos como conciertos, ferias, parques temáticos, juegos deportivos y servicios.
Informan, en una nota, que los kits sensoriales incluyen auriculares con cancelación de ruidos; tarjetas para expresar emociones y necesidades; lentes para reducir la sensibilidad a la luz intensa, y juguetes antiestrés, para facilitar la concentración y la calma.
También, en la App de KultureCity los usuarios pueden recibir orientación mediante guías visuales y escritas sobre cómo acceder y desplazarse en un lugar.