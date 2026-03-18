Kits sensoriales para la población con neurodiversidad

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La empresa dominicana consultora en responsabilidad social, Abraza, y KultureCity, organización estadounidense, sin fines de lucro, dedicada a crear accesibilidad e inclusión sensorial, firmaron un acuerdo de exclusividad para promover y gestionar en el país los kits sensoriales para población con neurodiversidad y discapacidad en eventos públicos como conciertos, ferias, parques temáticos, juegos deportivos y servicios.

Informan, en una nota, que los kits sensoriales incluyen auriculares con cancelación de ruidos; tarjetas para expresar emociones y necesidades; lentes para reducir la sensibilidad a la luz intensa, y juguetes antiestrés, para facilitar la concentración y la calma.

También, en la App de KultureCity los usuarios pueden recibir orientación mediante guías visuales y escritas sobre cómo acceder y desplazarse en un lugar.