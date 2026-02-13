De leyenda a taquilla: cómo el Viernes 13 se volvió marca mundial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El viernes 13 ha sido asociado históricamente con la mala suerte. Su carga simbólica tiene raíces en la tradición cristiana: la crucifixión de Jesucristo ocurrió un viernes y, según la narrativa popular, la caída de los Caballeros Templarios también se produjo un viernes 13. Estos episodios contribuyeron a cimentar la percepción negativa en torno a la fecha.

En gran parte de Occidente, especialmente en Europa y Estados Unidos, el día es visto con desconfianza. Con el paso del tiempo, el cine también reforzó esa idea.

De acuerdo con Infobae, la película Viernes 13 (Friday the 13th), estrenada en 1980 y dirigida por Sean S. Cunningham, llevó el cine slasher a otro nivel. La franquicia introdujo al personaje de Jason Voorhees, cuya máscara de hockey y persecución de adolescentes se convirtieron en referentes del género.

Según detalla Infobae, la historia original se desarrolla en un campamento que reabre tras años cerrado. Un grupo de jóvenes llega para prepararlo, pero comienzan a ser atacados uno a uno. La trama gira en torno al misterio de los asesinatos y la tensión creciente mientras intentan descubrir quién está detrás de los crímenes.

La saga continuó expandiéndose durante las décadas de 1980 y 1990. Entre las entregas mencionadas por Infobae figuran Viernes 13: Parte VIII – Jason Takes Manhattan (1989), donde el personaje abandona el campamento Crystal Lake para trasladar el terror a Nueva York; Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993), que incorporó elementos más sobrenaturales al mito; y Freddy vs. Jason (2003), que enfrentó a Jason con Freddy Krueger.

En 2009, la franquicia tuvo un remake dirigido por Marcus Nispel y escrito por Damian Shannon. Esta nueva versión presentó a un Jason más moderno y violento. El elenco incluyó a Jared Padalecki, Danielle Panabaker, Amanda Righetti y Travis Van Winkle, con Derek Mears en el papel del icónico personaje. Según subraya Infobae, la producción buscó actualizar la historia para nuevas audiencias sin perder la esencia del clásico.