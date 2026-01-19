Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Números ganadores de las loterías este 18 de enero 2026: ¿La pegaste?

Resultados de lotería del día: descubre los números ganadores de la Lotería Nacional, Leidsa, y más.

Los números de las loterías de este domingo 

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Nacional

Juega + Pega +

23 05 18 15 21

Gana Más

07 08 79

Lotería Nacional

32 19 11

Leidsa

Pega 3 Más

38 20 41

Loto Pool

02 05 07 25 28

Super Kino TV

01 02 09 12 17 21 22 27 29 30 33 37 38 42 43 52 62 74 78 80

Quiniela Leidsa

82 50 73

Loto - Loto Más

04 13 15 23 26 29 06 14

Real

Quiniela Real

62 06 81

Loto Pool

80 21 05 11

Loto Real

04 11 17 28 32 33

6 MM - 15 MM

Loteka

Quiniela Loteka

14 57 24

Mega Chances

28 26 13 94 11

Americanas

New York 3:30

82 15 01

New York 11:30

94 91 95

Florida Día

11 91 69

Florida Noche

62 82 19

Mega Millions

02 22 33 42 67 01

PowerBall

05 08 27 49 57 14 4X

Primera

La Primera Día

23 42 48

Primera Noche

47 16 00

Loto 5

19 06 07 32 29 02

La Suerte

La Suerte MD

09 12 15

La Suerte 6PM

49 51 36

LoteDom

50 02 55

El Quemaito Mayor

92

King Lottery

King Lottery 12:30

52 13 42

King Lottery 7:30

59 74 33

Anguila

Anguila 10:00 AM

88 51 15

Anguila 1:00 PM

10 02 97

Anguila 6:00 PM

41 29 04

Anguila 9:00 PM

34 32 30

