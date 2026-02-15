Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Resultados de las loterías: números ganadores del 14 de febrero

Consulta aquí las combinaciones que salieron en los sorteos del día y verifica si tu boleto fue premiado.

Los números de las loterías

Nacional

Juega + Pega +

05 02 19 24 14

Gana Más

23 80 14

Lotería Nacional

24 25 03

Leidsa

Pega 3 Más

25 19 07

Loto Pool

01 05 08 13 25

Super Kino TV

01 07 11 14 16 27 30 32 37 38 39 44 47 49 57 59 72 74 76 79

Quiniela Leidsa

38 28 30

Loto - Loto Más

10 20 25 29 32 37 06 03

Real

Quiniela Real

50 27 71

Loto Pool

15 29 34 73

Loto Real

04 11 21 27 30 36

Loteka

Quiniela Loteka

36 77 90

Mega Chances

49 72 76 45 58

Americanas

Mega Millions

34 40 49 59 68 01

PowerBall

23 43 58 60 64 24 2X

