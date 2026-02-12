¿Salió tu número?
Resultados de los números de las loterías del 11-02-2026
A continuación, te presentamos los números ganadores de la lotería, correspondientes a este jueves, para que verifiques tu jugada y descubras si la fortuna estuvo de tu lado.
Nacional
Juega + Pega +
18 08 26 25 20
Gana Más
93 68 02
Lotería Nacional
42 48 26
Leidsa
Pega 3 Más
29 07 10
Loto Pool
06 09 14 26 27
Super Kino TV
03 04 10 11 12 20 21 26 34 36 37 40 41 42 48 49 54 59 74 77
Quiniela Leidsa
21 32 92
Loto - Loto Más
04 07 08 16 21 30 10 04
Real
Quiniela Real
64 76 66
Loto Pool
20 60 89 46
Loteka
Quiniela Loteka
12 25 83
Mega Chances
78 19 50 56 23
Americanas
New York 3:30
19 83 83
New York 11:30
09 81 06
Florida Día
68 88 21
Florida Noche
23 83 12
PowerBall
06 20 33 40 48 05 2X
Primera
La Primera Día
32 90 23
Primera Noche
95 76 39
Loto 5
19 07 27 38 32 09
La Suerte
La Suerte MD
69 65 17
La Suerte 6PM
39 20 69
LoteDom
LoteDom
06 25 77
El Quemaito Mayor
65
King Lottery
King Lottery 12:30
37 12 71
King Lottery 7:30
39 52 56
Anguila
Anguila 10:00 AM
76 23 57
Anguila 1:00 PM
25 18 52
Anguila 6:00 PM
52 65 30
Anguila 9:00 PM
97 63 40