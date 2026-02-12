Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Resultados de los números de las loterías del 11-02-2026

A continuación, te presentamos los números ganadores de la lotería, correspondientes a este  jueves, para que verifiques tu jugada y descubras si la fortuna estuvo de tu lado.

Estos son los números ganadores de las loterías de este viernes

Hoy .
Nacional

Juega + Pega +

18 08 26 25 20

Gana Más

93 68 02

Lotería Nacional

42 48 26

Leidsa

Pega 3 Más

29 07 10

Loto Pool

06 09 14 26 27

Super Kino TV

03 04 10 11 12 20 21 26 34 36 37 40 41 42 48 49 54 59 74 77

Quiniela Leidsa

21 32 92

Loto - Loto Más

04 07 08 16 21 30 10 04

Real

Quiniela Real

64 76 66

Loto Pool

20 60 89 46

Loteka

Quiniela Loteka

12 25 83

Mega Chances

78 19 50 56 23

Americanas

New York 3:30

19 83 83

New York 11:30

09 81 06

Florida Día

68 88 21

Florida Noche

23 83 12

PowerBall

06 20 33 40 48 05 2X

Primera

La Primera Día

32 90 23

Primera Noche

95 76 39

Loto 5

19 07 27 38 32 09

La Suerte

La Suerte MD

69 65 17

La Suerte 6PM

39 20 69

LoteDom

LoteDom

06 25 77

El Quemaito Mayor

65

King Lottery

King Lottery 12:30

37 12 71

King Lottery 7:30

39 52 56

Anguila

Anguila 10:00 AM

76 23 57

Anguila 1:00 PM

25 18 52

Anguila 6:00 PM

52 65 30

Anguila 9:00 PM

97 63 40

