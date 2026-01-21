Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Estos son los números ganadores de la lotería de hoy martes 20/01/26

Los números de la loto de hoy

Bolos de lotería

Nacional

Juega + Pega +

11 05 20 08 18

Gana Más

16 85 52

Lotería Nacional

95 51 40

Leidsa

Pega 3 Más

16 21 03

Loto Pool

06 15 20 24 26

Super Kino TV

11 12 13 21 23 28 31 34 41 45 51 53 60 61 63 67 71 72 74 76

Quiniela Leidsa

20 10 56

Loto - Loto Más

04 13 15 23 26 29 06 14

Real

Quiniela Real

51 26 31

Loto Pool

26 18 14 64

Loto Real

05 13 14 17 26 27

RD $15,050,000

Loteka

Quiniela Loteka

78 11 38

Mega Chances

92 95 21 89 15

Americanas

New York 3:30

79 09 05

New York 11:30

40 19 59

Florida Día

43 10 38

Florida Noche

06 14 16

Mega Millions

02 22 33 42 67 01

PowerBall

05 28 34 37 55 17 3X

Primera

La Primera Día

00 87 70

Primera Noche

02 85 59

Loto 5

17 12 02 35 15 06

La Suerte

La Suerte MD

16 48 74

La Suerte 6PM

62 75 21

LoteDom

LoteDom

90 82 47

El Quemaito Mayor

88

King Lottery

King Lottery 12:30

47 98 60

King Lottery 7:30

34 41 17

Anguila

Anguila 10:00 AM

33 99 66

Anguila 1:00 PM

32 79 82

Anguila 6:00 PM

98 64 15

Anguila 9:00 PM

92 03 52

