¿Te sacaste?
Estos son los números de la lotería de este 28 de diciembre del 2025
A continuación, te presentamos los números ganadores de la lotería, correspondientes a este domingo, para que verifiques tu jugada y descubras si la fortuna estuvo de tu lado.
Nacional
Juega + Pega +
09 15 12 25 20
Gana Más
51 77 35
Lotería Nacional
27 84 44
Leidsa
Pega 3 Más
34 26 23
Loto Pool
06 14 16 18 23
Super Kino TV
08 12 19 21 23 24 28 33 41 42 46 54 55 58 63 66 67 75 76 80
Quiniela Leidsa
06 05 49
Real
Quiniela Real
97 47 64
Loto Pool
23 31 78 25
Loteka
Quiniela Loteka
11 87 16
Mega Chances
94 34 39 62 29
Americanas
New York 3:30
98 09 85
New York 11:30
53 42 95
Florida Día
09 53 11
Florida Noche
03 53 12
Primera
La Primera Día
38 76 99
Primera Noche
03 71 92
Loto 5
20 18 09 26 19 06
La Suerte
La Suerte MD
43 81 04
La Suerte 6PM
46 23 47
LoteDom
LoteDom
80 15 89
El Quemaito Mayor
28
King Lottery
King Lottery 12:30
48 27 42
King Lottery 7:30
33 87 02
Anguila
Anguila 10:00 AM
74 95 41
Anguila 1:00 PM
48 39 44
Anguila 6:00 PM
27 78 78
Anguila 9:00 PM
02 90 42