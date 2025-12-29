Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Estos son los números de la lotería de este 28 de diciembre del 2025

A continuación, te presentamos los números ganadores de la lotería, correspondientes a este domingo, para que verifiques tu jugada y descubras si la fortuna estuvo de tu lado.

Bolos de lotería.

Nacional

Juega + Pega +

09 15 12 25 20

Gana Más

51 77 35

Lotería Nacional

27 84 44

Leidsa

Pega 3 Más

34 26 23

Loto Pool

06 14 16 18 23

Super Kino TV

08 12 19 21 23 24 28 33 41 42 46 54 55 58 63 66 67 75 76 80

Quiniela Leidsa

06 05 49

Real

Quiniela Real

97 47 64

Loto Pool

23 31 78 25

Loteka

Quiniela Loteka

11 87 16

Mega Chances

94 34 39 62 29

Americanas

New York 3:30

98 09 85

New York 11:30

53 42 95

Florida Día

09 53 11

Florida Noche

03 53 12

Primera

La Primera Día

38 76 99

Primera Noche

03 71 92

Loto 5

20 18 09 26 19 06

La Suerte

La Suerte MD

43 81 04

La Suerte 6PM

46 23 47

LoteDom

LoteDom

80 15 89

El Quemaito Mayor

28

King Lottery

King Lottery 12:30

48 27 42

King Lottery 7:30

33 87 02

Anguila

Anguila 10:00 AM

74 95 41

Anguila 1:00 PM

48 39 44

Anguila 6:00 PM

27 78 78

Anguila 9:00 PM

02 90 42

