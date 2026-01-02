“Mágica Navidad” lleva alegría a 700 niños

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la participación de 700 niños, la firma Lopesan Costa Bávaro Resort, y Spa & Casino celebró su vigésima cuarta edición de su emblemático espectáculo infantil “Mágica Navidad”, una tradición que refleja el compromiso del hotel con el fortalecimiento de los lazos entre la hospitalidad, las familias y las comunidades que forman parte de ese destino.

Como es tradición, la magia y la fantasía caracterizó el ambiente del Boulevard del resort, transformándolo en un espacio de alegría, con una colorida feria de helados, golosinas y refrigerios que sirvió de antesala al esperado espectáculo.

En la actividad se contó con el apoyo de los socios aliados, entre estas las fundaciones “Mi Milagro Isanely”, “María Verón”, y la educadora María Villa Playwood, quienes se encargaron de coordinar la llegada de los estudiantes.

Wendy Gómez, presidenta de la fundación Mi Milagro Isanely, reafirmó su compromiso con la celebración del Día de Navidad junto al Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, destacando que el espacio es una valiosa oportunidad para integrar a los estudiantes de distintos sectores del destino al crecimiento del turismo.

Dijo que se trata de una alianza que fortalece el sentido de pertenencia y siembra en las nuevas generaciones la convicción de que el desarrollo turístico también se construye con inclusión, educación y esperanza, destaca una nota de prensa.