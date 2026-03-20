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De mangú, mabí y motor: cónsul de EE.UU. se vive la experiencia dominicana al máximo

El diplomático compartió en sus redes parte de sus más recientes experiencias en el país, donde se dejó guiar por recomendaciones locales y terminó viviendo una ruta muy dominicana: recorridos en moto, vistas impresionantes y gastronomía tradicional.

Cónsul de EE.UU. disfruta de RD

Cónsul de EE.UU. disfruta de RD

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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El cónsul general de Estados Unidos en República Dominicana, William Swaney, sabe bien cómo disfrutar lo mejor de Quisqueya: carretera, paisajes y buena comida típica.

El diplomático compartió en sus redes parte de sus más recientes experiencias en el país, donde se dejó guiar por recomendaciones locales y terminó viviendo una ruta muy dominicana: recorridos en moto, vistas impresionantes y gastronomía tradicional.

William Swaney

William Swaney

William Swaney disfruta de mangú con los tres golpes

William Swaney disfruta de mangú con los tres golpes

“En una de mis últimas rutas en moto seguí varias de sus recomendaciones… y terminé en un lugar que lo tiene todo. Recorrí sus alrededores, descubrí una impresionante vista desde lo alto, y disfruté de un desayuno muy dominicano: un buen mangú con los tres golpes, acompañado de un mabí de El Seibo que me ofrecieron y que realmente dejó una gran impresión”, expresó.

William Swaney

William Swaney

Añadió: “Entre paisajes espectaculares y la calidez de su gente, esta experiencia me recordó por qué vale la pena escuchar sus sugerencias. Ahora les toca a ustedes… ¿Quién reconoce dónde estuve?”

En las imágenes se le observa recorriendo zonas de Magua, disfrutando rincones de El Seibo y relajándose en playas de Azua.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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