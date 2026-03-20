De mangú, mabí y motor: cónsul de EE.UU. se vive la experiencia dominicana al máximo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El cónsul general de Estados Unidos en República Dominicana, William Swaney, sabe bien cómo disfrutar lo mejor de Quisqueya: carretera, paisajes y buena comida típica.

El diplomático compartió en sus redes parte de sus más recientes experiencias en el país, donde se dejó guiar por recomendaciones locales y terminó viviendo una ruta muy dominicana: recorridos en moto, vistas impresionantes y gastronomía tradicional.

William Swaney

William Swaney disfruta de mangú con los tres golpes

“En una de mis últimas rutas en moto seguí varias de sus recomendaciones… y terminé en un lugar que lo tiene todo. Recorrí sus alrededores, descubrí una impresionante vista desde lo alto, y disfruté de un desayuno muy dominicano: un buen mangú con los tres golpes, acompañado de un mabí de El Seibo que me ofrecieron y que realmente dejó una gran impresión”, expresó.

William Swaney

Añadió: “Entre paisajes espectaculares y la calidez de su gente, esta experiencia me recordó por qué vale la pena escuchar sus sugerencias. Ahora les toca a ustedes… ¿Quién reconoce dónde estuve?”

En las imágenes se le observa recorriendo zonas de Magua, disfrutando rincones de El Seibo y relajándose en playas de Azua.