Ministerio de Cultura pasa balance de ejecutorias

El Ministerio de Cultura destaca las acciones desarrolladas en el 2025, entre las que destaca la Feria Internacional del Libro, a la que afirma asistieron más de 705,000 personas y se desarrollaron más de 600 actividades culturales y 130 lanzamientos editoriales.
Según señala un comunicado de prensa de la institución, la gestión de Roberto Ángel Salcedo, se ha caracterizado por una significativa ampliación y alcance territorial, social e institucional de la cultura, enfocada en la descentralización y el fortalecimiento del sistema público cultural.
Añade que ha desarrollado encuentros, levantamientos y jornadas de trabajo en las 31 provincias y el Distrito Nacional, logrando impactar más de 90 comunidades en apenas diez meses, lo que ha permitido diagnosticar necesidades locales, recuperar espacios culturales y construir agendas culturales junto a gestores, artistas y comunidades.
Respecto a la Feria Internacional del Libro 2025, afirma que la misma generó ventas superiores a 75 millones de pesos en libros durante nueve días de exposición.
En materia de formación, indica que más de 3,700 niños, niñas y adolescentes recibieron educación artística en 15 provincias, mientras que, las Escuelas Libres impactaron a más de 3,200 estudiantes, reafirmando el rol de la cultura como herramienta de educación, inclusión social y cohesión comunitaria.
Añade asimismo, que entre los centros fortalecidos y puestos en funcionamiento figuran las escuelas de Bellas Artes de Las Terrenas y Puerto Plata, localidades donde también se inauguró la Academia de Música Típica Rafelito Román, orientada a la preservación del merengue tradicional.
Refiere que inauguraron también una nueva escuela de música típica en el Centro Cultural María Montez de Barahona, y la Academia de Música de Santo Domingo Este, iniciativas que contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura cultural y educativa del país.
