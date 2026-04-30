¡Prepara los bolsillos!
Estos son los conciertos, cine y demás espectáculos de mayo
El país cada día se consolida como uno de los períodos más activos para el entretenimiento.
El mes de mayo llega cargado de una intensa agenda cultural que incluye conciertos de artistas internacionales, producciones teatrales, festivales de cine y grandes espectáculos.
El país cada día se consolida como uno de los períodos más activos para el entretenimiento.
A continuación algunos de los conciertos pautados:
-Maroon 5: 1 de mayo en Altos de Chavón.
-Beret: 5 de mayo en Hard Rock Café Santo Domingo.
-Raphael: 6 de mayo en el Teatro Nacional.
-Micro TDH: 8 de mayo en Hard Rock Café Santo Domingo.
-Ed Sheeran: 9 de mayo en el Estadio Quisqueya.
-Laura Pausini: 10 de mayo en el Óvalo de la Feria Ganadera.
-Los Tigres del Norte: 16 de mayo en el Óvalo de la Feria Ganadera.
-Álvaro Torres: 16 de mayo en Hard Rock Café.
-Isabel Pantoja: 23 de mayo en Altos de Chavón.
-Beto Cuevas: 23 de mayo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.
-Kany García: 30 de mayo en el Estadio Quisqueya.
Películas en cartelera
En cuanto al cine y las plataformas digitales, el mes trae estrenos destacados como:
🆕 El Diablo Viste a la Moda 2
🆕 Hokum: La Maldición de la Bruja
🆕 La Posesión de la Bruja
🆕 Ponyo y el Secretro de la Sirenita
🆕 Mean Streets | Lunes Retro Para Lectoras
Además Mortal Kombat 2 saldrá el 1 de mayo y UFC328 el 9 de mayo.
Conciertos
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