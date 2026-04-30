Estos son los conciertos, cine y demás espectáculos de mayo

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El mes de mayo llega cargado de una intensa agenda cultural que incluye conciertos de artistas internacionales, producciones teatrales, festivales de cine y grandes espectáculos.

El país cada día se consolida como uno de los períodos más activos para el entretenimiento.

A continuación algunos de los conciertos pautados:

-Maroon 5: 1 de mayo en Altos de Chavón.

-Beret: 5 de mayo en Hard Rock Café Santo Domingo.

-Raphael: 6 de mayo en el Teatro Nacional.

-Micro TDH: 8 de mayo en Hard Rock Café Santo Domingo.

-Ed Sheeran: 9 de mayo en el Estadio Quisqueya.

Concierto

-Laura Pausini: 10 de mayo en el Óvalo de la Feria Ganadera.

-Los Tigres del Norte: 16 de mayo en el Óvalo de la Feria Ganadera.

-Álvaro Torres: 16 de mayo en Hard Rock Café.

-Isabel Pantoja: 23 de mayo en Altos de Chavón.

-Beto Cuevas: 23 de mayo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

-Kany García: 30 de mayo en el Estadio Quisqueya.

Películas en cartelera

Cartelera

En cuanto al cine y las plataformas digitales, el mes trae estrenos destacados como:

🆕 El Diablo Viste a la Moda 2⁣

⁣⁣🆕 Hokum: La Maldición de la Bruja⁣

🆕 La Posesión de la Bruja⁣

🆕 Ponyo y el Secretro de la Sirenita⁣

🆕 Mean Streets | Lunes Retro Para Lectoras⁣⁣

Además Mortal Kombat 2 saldrá el 1 de mayo y UFC328 el 9 de mayo.