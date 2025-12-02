Muere José de Jesús Ravelo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1951

República Dominicana. José de Jesús Ravelo Castro fue un músico y compositor dominicano. Nació en Santo Domingo, el 21 de marzo de 1876. Fue profesor de canto coral en la Escuela Normal, en el Instituto Salomé Ureña y en el Colegio Santo Tomás. Director del Liceo Musical y del Conservatorio Nacional. En 1934 publicó el trabajo “Historia de los himnos dominicanos”. Autor del oratorio “La muerte de Cristo” es considerado uno de los “Padres de la Música Dominicana”, murió en Santo Domingo, el 2 de diciembre de 1951.

TAL DÍA COMO HOY

1617

En Madrid se inician las obras de la Plaza mayor.

1697

Inglaterra. En Londres se consagra la Catedral de San Pablo.

1804

En París, en presencia del papa católico Pío VII, Napoleón Bonaparte, que hasta este momento había sido «cónsul de la República Francesa», se autocorona «emperador de Francia».

1825

Brasil. Nace Pedro II, segundo y último monarca del Imperio brasileño, habiendo reinado en el país durante un período de 58 años.

1942

El físico italiano Enrico Fermi, premio Nobel de Física 1938, monta la primera pila atómica de uranio.

1990

En la Alemania reunificada se realizan las primeras elecciones.