Muere Ramón Cáceres

1911

República Dominicana. Ramón Arturo Cáceres Vásquez fue un militar y político dominicano. Nació en Estancia Nueva, Moca, provincia Espaillat, el 15 de diciembre de 1866. Participó junto a Horacio Vásquez en el grupo que mató a Ulises Heureaux (Lilís). En el gobierno de Carlos Felipe Morales Languasco, fue vicepresidente. Tras la renuncia de este, quedó como presidente. En 1905 ganó la presidencia, cargo en el que estuvo hasta su asesinato, el 19 de noviembre de 1911.

TAL DÍA COMO HOY

1095

En Francia comienza el Concilio de Clermont, convocado por el papa Urbano II para discutir si se enviará la Primera Cruzada a Tierra Santa (Palestina).

1493

Cristóbal Colón -en su segundo viaje- en el mar Caribe, desembarca en una isla que avistó el día anterior. La bautizó San Juan Bautista, que, posteriormente, será llamada Puerto Rico.

1711

Rusia. Nace Mijaíl Lomonósov, físico, químico, astrónomo, geógrafo y escritor ruso, fundador en 1755 de la primera universidad rusa.

1803

En Haití termina el dominio francés, al entrar las tropas haitianas del general Jacques Dessalines en Cap Francais.

1816

En Polonia se funda la Universidad de Varsovia.