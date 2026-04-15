¿Por qué algunas mujeres aceptan ser la amante en una relación?

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Luego de que se viralizaran en redes sociales videos donde se expondrían presuntas infidelidades ocurridas en el país, especialistas en salud mental han aprovechado para abordar el tema desde una perspectiva psicológica.

La psicóloga clínica y terapeuta de parejas Itania María explicó en su red social de Instagram que, más allá del juicio social, este tipo de relaciones puede estar vinculado a factores emocionales complejos.

“Desde la psicología, es otra cosa: un vínculo no disponible sostenido por esperanza, miedo al abandono y autoengaño emocional”, señaló.

La especialista indicó que aceptar este tipo de dinámicas no necesariamente responde a una falta de valores, sino que puede estar relacionado con patrones de apego, dificultades para establecer límites y aprendizajes emocionales previos.

Asimismo, sostuvo que muchas personas son conscientes de la situación desde el inicio, aunque eso no evita que con el tiempo surjan emociones como el dolor.

“Muchas lo saben desde el inicio, pero eso no evita que duela después”, expresó.

En ese sentido, explicó que estas relaciones pueden generar contradicciones internas, donde se busca afecto, pero se aceptan vínculos que no ofrecen estabilidad emocional.

“Quieres amor, pero aceptas migajas”, indicó.

La terapeuta agregó que cuando una relación se desarrolla en secreto, resulta difícil construir un proyecto de vida sólido.

“Si tienes que vivir escondida, difícilmente se está construyendo un futuro contigo”, afirmó.

Finalmente, resaltó que la terapia no se centra en juzgar, sino en ayudar a las personas a comprender por qué permanecen en determinadas relaciones y cómo pueden construir vínculos más saludables.