Nace Anders Celsius

1701

Suecia. Anders Celsius fue un físico y astrónomo sueco. Es conocido por idear una escala de temperatura centígrada, aunque diferente a la que se basa el sistema utilizado en la actualidad, pero que se denomina “Celsius” en su memoria. Nació el 27 de noviembre de 1701, en Uppsala, Suecia.

Fue catedrático de astronomía en la Universidad de Uppsala, donde construyó y dirigió el observatorio de la ciudad. Propuso el termómetro centígrado, que tiene una escala de 100 grados. Murió el 25 de abril de 1744 en Upsala, Suecia.

TAL DÍA COMO HOY

1520

En el extremo sur de América, Fernando de Magallanes cruza el estrecho que lleva su nombre.

1811

Las Provincias Unidas de la Nueva Granada (Hoy, Colombia) se declaran independientes del dominio español.

1895

Alfred Nobel dispone en su testamento que las rentas de su fortuna se distribuyan en los cinco premios Nobel.

1899

Brasil. Nace Durval Marcondes, psiquiatra brasileño, fundador del movimiento psicoanalítico de su país.

1907

En Madrid, el Congreso español aprueba una ley para reconstruir la Armada.

1915

Alemania lleva a cabo un ataque aéreo contra Inglaterra.