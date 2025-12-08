Nace Hilma Contreras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Hilma Contreras Castillo fue una escritora dominicana,

Nació en San Francisco de Macorís, el 8 de diciembre de 1913.

Estimulada por el escritor Juan Bosch, comenzó a escribir historias que fueron publicadas en varios periódicos nacionales de la época.

Su obra narrativa, relativamente breve es una de las más antologadas del país. En 2002 se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura.

Murió en San Francisco de Macorís, el 15 de enero del 2006.

Tal día como hoy

1829. En Argentina comienza el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas.

1851. Chile. En la actual provincia de Linares tiene lugar la batalla de Loncomilla, en el marco de la Revolución de 1851.

1868. En Colombia, el obispo Valerio Antonio Jiménez inaugura solemnemente la actual arquidiócesis de Medellín.

1881. Francia. Nace Albert Léon Gleizes formó parte del movimiento cubista en París en la década de 1910.

1914. En Islas Malvinas, Gran Bretaña vence al Imperio alemán en la batalla de las Malvinas.

1949. La China nacionalista traslada su capital a Taipéi (Taiwán).