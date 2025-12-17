Realizan tradicional fiesta a servidores académicos y administrativos de la UASD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Proyecto Radhamés Silverio Rector 2026-2030 celebró la tradicional Fiesta de los Uasdianos, un encuentro de carácter institucional y navideño que reunió a profesores, empleados administrativos, estudiantes y dirigentes universitarios, en un ambiente de confraternidad, unidad y reafirmación del compromiso con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La actividad tuvo lugar en el Salón Independencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas y fue encabezada por el maestro Radhamés Silverio, candidato a la Rectoría de la UASD por el movimiento Triunfo, acompañado de autoridades académicas, dirigentes universitarios y aliados de su propuesta de gestión.

Durante el acto central, Silverio expresó que “el proyecto se fundamenta en la continuidad de una gestión universitaria orientada a la modernización académica, la transparencia administrativa y la responsabilidad social, como ejes estratégicos para el fortalecimiento de la academia estatal”.

El también vicerrector de Investigación y Postgrado indicó que la academia debe continuar consolidando su rol como conciencia crítica de la nación, garantizando la estabilidad institucional, el bienestar de su comunidad universitaria y el uso ético, eficiente y responsable de los recursos públicos, en consonancia con los desafíos del siglo XXI.

“El fortalecimiento institucional, el progreso académico, el bienestar colectivo y la transparencia en el manejo de los recursos son principios irrenunciables”, expresó el aspirante a rector, al destacar que el movimiento Triunfo y las fuerzas aliadas representan una garantía de continuidad, estabilidad y desarrollo institucional.

Asimismo, señaló que la celebración fue concebida como un espacio para reafirmar el espíritu uasdiano y fortalecer la unidad del Claustro Mayor, resaltando la importancia de la cohesión interna como base para la gobernabilidad universitaria. “Lo mejor para la UASD está aquí, y lo mejor merece lo mejor de nuestro compromiso”, manifestó.

El maestro Silverio reiteró su compromiso con los valores históricos que han sustentado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como con la unidad del claustro y el fortalecimiento de su institucionalidad. Subrayó que encuentros de esta naturaleza contribuyen a renovar el espíritu uasdiano y a consolidar una visión compartida de una universidad moderna, solidaria y al servicio del pueblo dominicano.

Llamado a la cohesión del Claustro Mayor

En su intervención, el candidato a rector exhortó a los distintos sectores de la comunidad universitaria a mantener la cohesión interna y una presencia activa y permanente en cada facultad, escuela, instituto, recinto, centro y subcentro de la UASD.

Destacó que la fortaleza institucional de la universidad radica en su gente y en el compromiso colectivo con la misión académica. “La verdadera estadística está aquí, frente a nosotros: son ustedes, los rostros que representan lo mejor de la UASD”, afirmó.

En ese orden, resaltó que el éxito del proyecto se sustenta en la convergencia de personas comprometidas con la institucionalidad universitaria y con una visión de desarrollo sostenido.

“Cuando personas valiosas se unen en torno a un propósito común, el triunfo es el resultado natural”, expresó.

De igual forma, destacó el equipo de maestros que le acompaña en la boleta electoral, integrado por Jesús Andújar; Lesly Altagracia Mejía Roque, candidata a la Vicerrectoría Docente; Alexi Martínez Olivo, Administrativa; José Ferreira, Investigación y Postgrado; y Radhamés Bautista López García, Extensión, a quienes definió como una estructura sólida para garantizar gobernabilidad, estabilidad y continuidad institucional.

Programa artístico y cultural

La Fiesta Oficial de los Uasdianos incluyó un programa artístico y cultural que inició con el registro de los asistentes, acompañado de música ambiental, proyecciones audiovisuales y un área de experiencia con espacios fotográficos institucionales, fotobooth, animación navideña y la exhibición del vehículo destinado a las rifas.

La apertura oficial contó con la bienvenida del maestro de ceremonias, la presentación de los integrantes del Equipo Triunfo y de las escuelas que respaldan el proyecto, así como las palabras centrales del maestro Radhamés Silverio. Posteriormente, se desarrollaron actividades recreativas, concursos y rifas.

El programa artístico incluyó la presentación de El Grupaso, seguida de dinámicas participativas y la apertura del área gastronómica. Más adelante, los asistentes disfrutaron de un espectáculo encabezado por El Torito y del cierre estelar a cargo de Yiyo Sarante, que generó un ambiente de entusiasmo y participación.

Rifas y cierre institucional

Como parte de la agenda, se realizaron rifas presenciales que incluyeron un vehículo Jeep modelo Geely, computadoras portátiles, tabletas electrónicas, televisores inteligentes, electrodomésticos, canastas y otros premios.

La jornada concluyó con palabras de agradecimiento institucional, fotografías finales en el área de experiencia y un mensaje navideño dirigido a la familia uasdiana, con deseos de una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

Con esta actividad, el Proyecto Radhamés Silverio Rector 2026-2030 reafirma su compromiso con una Primada de América más participativa, cohesionada y fortalecida institucionalmente, preparada para asumir los retos del próximo período académico, bajo la consigna compartida por los asistentes: “En la UASD, vamos por más”.