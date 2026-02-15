Presentan la Hyundai Palisade 2026: Diseño audaz y tecnología avanzada para familias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago de Los Caballeros. El Grupo Automotriz Magna y Hyundai presentaron oficialmente la nueva y renovada Hyundai Palisade 2026, un modelo con tecnología de próxima generación y diseño de alta gama, que personifica el compromiso de la marca con la innovación y el lujo, consolidándose como un hito en la trayectoria de Hyundai dentro del mercado dominicano.

Durante un distinguido cóctel en el Showroom Magna Santiago, Hyundai presentó ante el público este nuevo modelo que ha llegado al país respaldado por el prestigioso premio "Best Buy 2026" de Kelley Blue Book en la categoría de Mejor SUV Mediano, gracias a su refinado diseño, amplitud interior y acabados de categoría superior, respaldado por análisis de satisfacción del consumidor y costo de propiedad.

El creador de contenido automovilístico, Fernely Lebrón, presentó las características y novedades de la nueva Hyundai Palisade, destacando los pilares tecnológicos y de diseño, como la integración del tren motriz híbrido de próxima generación, disponible junto a la motorización de gasolina convencional, que se traduce en mayor potencia y autonomía, avalado por un sistema de tracción integral (AWD) que garantiza seguridad en cualquier terreno; rediseño estructural de la tercera fila de asientos que ofrece visibilidad generosa y una ergonomía superior para los pasajeros; tecnología de seguridad avanzada que protegen a toda la familia, más el diseño audaz de la cabina que favorece una atmósfera de lujo y sofisticación, elevando la experiencia de conducción.

"La Hyundai Palisade es mucho más que un SUV, es una declaración de éxito y un refugio para la familia", destacó Alberto Taveras, gerente de Ventas de Magna en la zona norte, durante el evento. Con el respaldo del liderazgo tecnológico de Hyundai y la garantía de Magna Motors, este modelo se establece como una solución de ingeniería versátil tanto para trayectos diarios como para viajes de larga distancia.

Como parte de la puesta en escena de la Hyundai Palisade, los invitados disfrutaron de una experiencia inmersiva descubriendo personalmente la integridad del vehículo y la versatilidad técnica, afianzándose como referente de exclusividad, lujo alcanzable e innovación constante en el mercado nacional.