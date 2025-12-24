Nochebuena: Los platos que casi nunca faltan en la mesa dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En República Dominicana, la Nochebuena no se concibe sin una mesa llena. Más allá de los regalos o la música, la verdadera protagonista de la noche del 24 de diciembre es la comida: abundante, variada y cargada de tradición familiar.

Aunque cada hogar tiene su propio sazón y costumbres, hay platos que, pase lo que pase, casi nunca faltan en la mesa dominicana.

Los infaltables de la cena de Nochebuena

Entre los más tradicionales está el pollo horneado, dorado y jugoso Junto a él, la pierna de cerdo asada, uno de los platos más esperados, marinada con especias criollas y preparada desde tempranas horas del día para que coja “el sazoncito”.

El arroz también tiene su lugar privilegiado. El clásico moro de guandules con coco o el llamado arroz navideño es casi obligatorio. A su lado no suele faltar la ensalada rusa, con papas, remolacha y mayonesa, que aporta frescura y color a la mesa. Puede ser blanca o roja (con remolacha).

Otros platos muy comunes son el pastelón -ya sea de plátano maduro o de papa o berenjena-la lasaña, los espaguetis o motachones, y la tradicional telera, el pan que acompaña cada bocado.

Y si hay algo que representa la esencia de la Navidad criolla son los pasteles en hoja, envueltos en hojas de plátano, preparados con masa de víveres y rellenos de carne, aceitunas y pasas. Para muchos, sin pasteles en hoja no hay Nochebuena.

Lo que también suele decir presente

Además de los platos principales, la mesa se complementa con una gran variedad de acompañantes. No es raro encontrar pastelitos, arepitas de harina de maíz, bolillos de yuca, ensalada verde, frutas frescas y pan de todo tipo.

En el área de los dulces, destacan los coquitos, dulces de coco, bizcochos caseros, galletas navideñas y otros postres tradicionales que se comparten entre familia y amigos.

Una mesa que habla de unión

Más que una simple cena, la comida de Nochebuena en República Dominicana es un acto de unión. Cada plato cuenta una historia: la de la abuela que madruga a cocinar, la del tío que llega con una bandeja extra “por si acaso”, o la del vecino que pasa a compartir un plato.