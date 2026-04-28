OGTIC impulsa el avance digital: premiación del iTICge 2025 reconoce a líderes en gestión pública

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La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) realizó la duodécima entrega de los reconocimientos del Índice de Uso de las TIC e Implementación de Gobierno Digital e Innovación (iTICge) 2025, reconociendo a las instituciones y funcionarios más destacados en la transformación digital del Estado dominicano.

Durante el acto, el director general de la OGTIC, Edgar Batista, resaltó el impacto del índice como herramienta estratégica para el Estado. “Se ha convertido en una guía, en un referente y, sobre todo, en un motor que impulsa a las instituciones a avanzar con paso firme hacia la transformación digital”, expresó.

Asimismo, subrayó que el iTICge permite al Estado “medirse para conocerse y mejorar”, fortaleciendo una gestión pública más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía y destacó el componente humano de este proceso, “Lo más valioso no está únicamente en los indicadores, sino en las personas y en la voluntad de mejorar de manera continua”.

De su lado, el ministro de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund, destacó que: “Detrás de cada resultado hay un objetivo claro: mejorar la vida de la gente. Este índice se traduce en servicios más ágiles, mayor transparencia y una administración pública más eficiente al servicio de la ciudadanía”.

En ese mismo sentido, el director de Transformación Digital Gubernamental, Reyson Lizardo Galvá, destacó el rol del índice como instrumento orientador de políticas públicas. “No solo mide el avance institucional, sino que orienta la transformación del Estado dominicano hacia un modelo más eficiente, transparente y centrado en la ciudadanía”, afirmó.

Además, resaltó que la incorporación de los gobiernos locales en esta edición representa un paso clave para ampliar el alcance de la transformación digital. “La transformación digital del Estado no puede ni debe quedarse únicamente en el nivel central”, señaló.

En el ranking de instituciones que prestan servicios al ciudadano, la Dirección General de Migración alcanzó el primer lugar, seguida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y la Dirección General de Aduanas.

También se posicionaron entre las primeras diez la Superintendencia de Bancos, el Poder Judicial, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones.

En este ámbito, la Superintendencia de Bancos y el Consejo Nacional de Discapacidad fueron reconocidos por su mayor avance en la mejora de servicios dirigidos a la ciudadanía.

El Ayuntamiento Municipal de Higüey obtuvo el primer lugar como la institución con Mejor Desempeño instituciones del Gobierno Municipal, marcando un hito en la incorporación de los gobiernos locales al proceso de transformación digital.

En el renglón de instituciones que prestan servicios al propio gobierno, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental ocupó la primera posición, seguida por la Contraloría General de la República y la Dirección General de Presupuesto. También fueron reconocidos el Ministerio de Hacienda y Economía y el Ministerio de Defensa.

En materia de innovación, el Ministerio de Defensa lideró el ranking, seguido por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Interior y Policía. Asimismo, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana y la Cámara de Cuentas fueron reconocidos por su mayor avance en la mejora de servicios dirigidos al sector gobierno.

Durante la ceremonia, se otorgaron reconocimientos especiales por sus aportes a la transformación digital gubernamental a los ministros Sigmund Freund, de Administración Pública; Magín Díaz, de Hacienda y Economía, así como Geraldo Espinosa Pérez, contralor general; Luis Rafael Delgado Sánchez, tesorero nacional; el Coronel Piloto Randolfo Rijo Gómez, ERD, director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1; Carlos Leonardo, director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad y, Milton Morrison, director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terreste.

Con estos resultados, la OGTIC reafirma el iTICge como un instrumento clave para impulsar la mejora continua, la innovación y la consolidación de un Estado digital más eficiente, transparente y centrado en las personas.