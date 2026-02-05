ONAPI e INDEX firman convenio para proteger la innovación de la diáspora dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y el Instituto de Dominicanas y Dominicanos en el Exterior (INDEX), firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional, con el propósito de proteger la innovación de los dominicanos en el exterior, en el marco de sus misiones institucionales.

Con alianza estratégica, el director general de la ONAPI, Dr. Salvador Ramos y viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y Directora Ejecutiva del INDEX, Celinés Toribio, rubricaron la firma y se comprometieron a diseñar en conjunto un plan de trabajo, para atender a las necesidades de la diáspora dominicana acerca del fomento de la identidad nacional, para impulsar el codesarrollo y potenciar las capacidades.

Se trata de una firma de convenio en donde la ONAPI ofrecerá a la diáspora dominicana a través del INDEX, programas educativos y de capacitación orientados a la difusión y sensibilización en Propiedad Industrial, para desarrollar las competencias pertinentes en la materia. Por lo tanto, se hará a través de charlas, talleres, seminarios y otras actividades organizadas en conjunto.

Ramos, expresó que los dominicanos y dominicanas en el exterior no solo envían remesas sino que emprende en crear marcas, desarrollar productos y aportar experiencias innovadoras en múltiples sectores.

También manifestó que con este acuerdo se reconoce su aporte social económico e intelectual en busca de acompañar de manera estructural y sostenible, entendiéndose que la propiedad industrial es una herramienta clave para transformar ideas activos protegidos competitivos a través de este acuerdo.

Igualmente, Toribio, manifestó que este acuerdo representa mucho más que un compromiso institucional y que es una alianza estratégica que refleja una visión compartida de desarrollo innovación y fortalecimiento del vínculo entre la Republica Dominicana en beneficio para nuestros dominicanos en el exterior.

El convenio tendrá una vigencia de un año renovable de forma automática y servirá para contribuir a desarrollar programas, proyectos y acciones en beneficio de la comunidad dominicana residente en el exterior y sus comunidades de origen en la República Dominicana.

En el acto, acompañaron al director general de la ONAPI, Juan Toribio, asesor de la dirección general de ONAPI, Ángel Veras, Consultor Jurídico, Narcis Tejada, encargada de la Academia Nacional de la Propiedad Intelectual.

Por parte del INDEX también estuvo presente Lidia Media, directora de despacho, así como también Frederick Rosario, encargado jurídico, Saidy Fabián, encargada de eventos y Nicole Medina, asesora de comunicaciones del INDEX.

Esta iniciativa permitirá para la ONAPI proporcionar la asistencia técnica necesaria para identificar posibles activos intangibles susceptibles de protección por la Propiedad Industrial, así como el acompañamiento necesario en caso de registro de Signos Distintivos, Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.