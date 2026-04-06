Operativo 'Conciencia por la Vida': más de 38 mil raciones alimenticias para socorristas

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Con el objetivo de fortalecer la labor desempeñada por los organismos de socorro durante la Semana Mayor, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) distribuyó un total de 38 mil 209 raciones cocidas al personal y voluntariado del operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026”.

La institución, dirigida por Edgar Augusto Féliz Arbona, identificó los puntos estratégicos en coordinación con los organismos de socorro, a fin de garantizar la alimentación de todo el personal desplegado.

DASAC

Desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, las raciones cocidas fueron servidas en puestos establecidos por las autoridades en Las Terrenas, Boca Chica, Tenares, el peaje de Haina, la autopista 6 de Noviembre, Villa Altagracia y el Centro de Operaciones de Emergencias, entre otros.

La supervisión de estas acciones estuvo a cargo del subdirector, José Perdomo, quien es el enlace operativo en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), garantizando la correcta distribución de las raciones y la coordinación efectiva con los organismos de socorro durante todo el operativo.

“Recibimos las instrucciones precisas del presidente de la República, Luis Abinader Corona, de garantizar todo lo necesario al personal que se entregó en cuerpo y alma para preservar la seguridad vial y fortalecer la capacidad de respuesta ante las emergencias”, indicó el director de esta institución, Edgar Augusto Féliz Arbona.

Unidad de Acción Rápida asiste a familias afectadas por inundaciones

Tras las fuertes inundaciones registradas el Domingo de Resurrección en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel, la Unidad de Acción Rápida de la institución ejecutó de inmediato un amplio operativo de entrega de raciones alimenticias para asistir a las familias afectadas por el desbordamiento del río Tireo, en Loma de Blanco.

En ese mismo sentido, se realizó un levantamiento en los hogares impactados, con el objetivo de evaluar posibles asistencias adicionales, incluyendo la entrega de enseres del hogar que hayan resultado inservibles como consecuencia de las inundaciones.

El director, Edgar Augusto Féliz Arbona, aseguró que la institución trabaja en coordinación con los organismos de socorro y autoridades locales, a fin de continuar brindando asistencia oportuna a los afectados.