Ortopedia dominicana se posiciona en el congreso mundial de la AAOS

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, participa de manera destacada en el Congreso anual de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS), el evento más relevante a nivel mundial en ortopedia y traumatología.

La iniciativa fue impulsada por el doctor Landrón durante su gestión como presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT).

El doctor Landrón destacó que logró posicionar a la República Dominicana en un espacio sin precedentes dentro de este prestigioso escenario científico internacional.

El director del SNS resaltó que más de 15 mil especialistas participan en este congreso global.

Landrón explicó que desde 2014 trabajó para lograr que la República Dominicana fuera designada como país invitado del evento. La designación se concretó en 2018, con la participación prevista para 2025; sin embargo, fue pospuesta para 2026 debido a la pandemia.

Destacó que este importante hito fue continuado por las directivas posteriores y finalmente materializado bajo la presidencia del doctor Andy De León.

Landrón describió la actividad como afable y de gran significado institucional.

La delegación dominicana recibió una distinción nunca antes vista, evidenciando el avance académico y organizacional del país en el ámbito de la ortopedia. Más de 150 ortopedas dominicanos participan en el evento, consolidando una de las representaciones nacionales más numerosas en este escenario científico internacional.

En el marco de la actividad, la SDOT inauguró formalmente su stand institucional en el Congreso, proyectando el crecimiento científico de la ortopedia dominicana ante la comunidad médica mundial.

La delegación está encabezada por el presidente de la SDOT, doctor Andy De León, acompañado por el doctor José Taveras, delegado de Asuntos Internacionales, y el doctor Elido Pérez, delegado ante la AAOS, junto a miembros de la Junta Directiva Nacional.

También, la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología desarrolla una intensa agenda académica con más de 12 conferencistas magistrales en áreas como Medicina Deportiva, Artroscopía, Trauma, Columna y Reconstrucción, además de promover el Congreso Internacional que se celebrará en diciembre en la República Dominicana.

Además, sostuvieron reuniones estratégicas con autoridades de la AAOS, destacando la participación de expertos internacionales en congresos dominicanos, la presencia institucional de la Academia en el evento de diciembre, el fortalecimiento de sesiones científicas en español y la colaboración editorial con el Journal de la SDOT.

De igual forma, se destacó la presentación de la propuesta de una Red Nacional de Trauma, iniciativa que se trabajará conjuntamente con la SDOT y el Servicio Nacional de Salud.

Resaltó, además, el interés de autoridades internacionales en el modelo organizativo presentado por la delegación dominicana.

Durante el congreso, Annunziato (Ned) Amendola, MD, cirujano ortopeda, expresó su interés en trabajar en la República Dominicana luego de escuchar al doctor Landrón hablar sobre el desarrollo y fortalecimiento de la red de trauma en el país.