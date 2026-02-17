Otoño-Invierno 2026 en NY

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La Semana de la Moda de Nueva York presentó las principales tendencias que marcarán la temporada otoño-invierno 2026, apostando por una moda más cercana a la realidad cotidiana, emocional y funcional.

Las pasarelas estuvieron dominadas por el regreso de la estética de los años 2000, con siluetas ajustadas, chaquetas cortas y accesorios llamativos reinterpretados desde una mirada contemporánea. La combinación de materiales contrastantes, como cuero y encaje, destacó una feminidad fuerte y sofisticada, donde la sensualidad se expresa desde la confianza.

Diseñadores emblemáticos reafirmaron la esencia del estilo estadounidense a través de propuestas elegantes y prácticas, equilibrando tradición y modernidad. Más allá de las tendencias, la edición dejó claro que la moda avanza hacia una expresión más auténtica, donde la identidad personal se convierte en el verdadero protagonista del vestir.

En detalle estas son algunas de las propuestas que se vieron.

Calvin Klein

La marca se inspiró en aquellos años en los que Calvin Klein dominaba la publicidad: finales de los setenta y principios de los ochenta.

Carolina Herrera

Para la colección otoño-invierno 2026/2027 de Carolina Herrera, Wes Gordon se inspiró en uno de los arquetipos más recurrentes de Nueva York: las mujeres del mundo del arte.

Tory Burch

A pesar de que no había nada estrictamente nuevo en la colección para el próximo invierno de Tory Burch, su propuesta resultó refrescante y tan cool como las chicas neoyorquinas.